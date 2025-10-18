Cứu nạn 2 du khách nước ngoài đi lạc trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Ngày 18/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết lực lượng chức năng Vườn Quốc gia Hoàng Liên phối hợp Công an xã Tả Van vừa tìm kiếm và cứu hộ thành công 2 du khách nước ngoài bị lạc trong khu vực rừng đặc dụng.

Lực lượng chức năng tiếp cận, sơ cứu cho 2 du khách bị thương khi đi lạc trong rừng đặc dụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, vào lúc 18h50 ngày 17/10, cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc có du khách đi lạc trong rừng. Sau đó tổ công tác gồm 10 người đã lập phương án tìm kiếm tại khu vực rừng thuộc lô 9, khoảnh 4, tiểu khu 272, thuộc thôn Sín Chải, xã Tả Van.

Đến khoảng 23h cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận được 2 du khách bị đi lạc, tiến hành sơ cứu và đưa họ ra khỏi rừng an toàn.

Hai du khách tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai du khách đi lạc là bà C. và ông F. (quốc tịch Áo), đi vào khu vực rừng đặc dụng mà không có giấy phép, không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động du lịch.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tuyên truyền cho các du khách hiểu về hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động du lịch và bảo vệ rừng đặc dụng, đồng thời xử lý vụ việc theo quy định.