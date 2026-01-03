Người phụ nữ báo công an sau khi nhận 300 triệu đồng

Ngày 3/1, Công an xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã hỗ trợ bà Trần Thị Lan (SN 1973, trú tại thôn Phan Xá Phường, xã Cam Lộ) hoàn trả 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, bà Lan bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn vào tài khoản cá nhân và đã chủ động trình báo cơ quan công an.

Dưới sự chứng kiến của lực lượng công an, bà Lan (áo đỏ) đã trao trả số tiền cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an xã Cam Lộ).

Qua xác minh, Công an xã Cam Lộ đã xác định người chuyển nhầm số tiền trên là bà Đỗ Thị Then (SN 1953, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang). Cơ quan công an đã liên hệ và mời hai bên đến trụ sở để tiến hành các thủ tục hoàn trả.

Công an xã Cam Lộ đánh giá cao hành động trả lại tài sản của bà Lan, cho rằng đây là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, nghĩa tình và thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.