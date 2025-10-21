Người phụ hồ bị điện giật tử vong tại công trình ở TPHCM

Vụ việc xảy ra tại công trình xây dựng nhà ở cao 5 tầng trong hẻm trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (phường 15, quận Gò Vấp cũ).

Hiện trường vụ điện giật làm nam phụ hồ tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 15h cùng ngày, ông T.V.H. (56 tuổi, quê Cà Mau) đứng vận hành máy trộn hồ ở tầng trệt thì bất ngờ ngã xuống đất, co giật.

Nghe tiếng hô hoán, những người làm chung chạy đến thì bị điện giật văng ra ngoài. Mọi người tìm cách ngắt cầu dao điện và tiến hành sơ cứu nạn nhân, nhưng ông H. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường An Hội Đông và Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân.