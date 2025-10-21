Doanh nghiệp vận tải TPHCM kêu cứu vì thiếu hụt tài xế

Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM vừa có kiến nghị gửi Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ về tình trạng thiếu hụt tài xế trầm trọng, đặc biệt là tài xế có bằng lái hạng CE (hạng FC cũ).

Hiện nay, mỗi doanh nghiệp thành viên của hiệp hội thiếu ít nhất 30% tài xế hạng CE, có trường hợp thiếu hụt hơn 50%, dẫn đến tình trạng hàng hóa ùn ứ, xe nằm bãi nhiều tháng.

Xe đầu kéo nối đuôi qua cầu Phú Mỹ, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Các doanh nghiệp đã tìm nhiều cách như đăng tin tuyển dụng, nâng mức lương... nhưng vẫn không tuyển dụng được thêm tài xế, thậm chí ngày càng thiếu hụt vì tài xế tiếp tục xin nghỉ việc.

Đại diện hiệp hội vận tải cho biết, theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, tài xế phải đủ 21 tuổi trở lên mới được cấp bằng lái hạng C, đủ 24 tuổi trở lên mới được cấp bằng lái hạng CE (xe đầu kéo sơ mi rơ moóc).

Việc chờ đợi đủ tuổi và phải nộp học phí đào tạo nâng hạng là gánh nặng chi phí đối với tài xế muốn có bằng lái hạng CE. Tổng chi phí tài xế phải bỏ ra để học bằng lái hạng C và nâng hạng lên CE là 50-60 triệu đồng.

Hiện nay, việc tìm nơi học, thi bằng lái hạng CE cũng rất khó khăn do nhiều trường dạy lái xe không tổ chức đào tạo hạng này (điều kiện để đào tạo hạng CE là diện tích trung tâm sát hạch phải từ 35.000m2 trở lên).

Bên cạnh đó, hiệp hội cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao và nghiêm khắc; có những mức phạt tiền nhiều hơn cả tháng lương của tài xế. Đường xá chẳng chịt biển báo, ùn tắc kẹt xe nhưng giờ lái lại bị giới hạn 48 tiếng/tuần dẫn đến tài xế lo ngại, bỏ việc.

Theo hiệp hội, việc tăng số lượng tài xế hạng CE là giải pháp tối ưu để giảm giá thành vận chuyển, phù hợp với xu thế phát triển của quốc tế. Nếu không có biện pháp tháo gỡ, Việt Nam sẽ mất đi lợi thế về cạnh tranh trong ngành vận tải.

Do đó, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM kiến nghị nhà chức trách xem xét cho phép người đủ 20 tuổi được cấp bằng lái hạng CE nếu vượt qua các bài thi sát hạch (thay vì phải đủ 24 tuổi như quy định hiện hành).

Hiệp hội cũng kỳ vọng nhà chức trách có cơ chế khuyến khích các trường đào tạo mở thêm nhiều đợt sát hạch bằng lái hạng CE, tạo điều kiện thuận lợi, dễ tiếp cận hơn về giáo trình học, thi sát hạch.