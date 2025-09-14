Người nước ngoài lái xe biển ngoại giao bị tài xế nghi có cồn đánh tới tấp

Sáng 14/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, khoảng 23h ngày 13/9, tại đoạn đường trước số nhà 68 Trần Phú (Hà Nội), một người đàn ông điều khiển xe máy đi ngược chiều phố Trần Phú xảy ra va chạm với ô tô BKS ngoại giao.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi xảy ra va chạm giao thông, tài xế ô tô là người nước ngoài vừa bước xuống xe thì bị người đàn ông đi xe máy lao vào liên tiếp đánh, đấm, khiến tài xế ô tô không kịp trở tay.

Người đàn ông có hành vi gây sự với tài xế ô tô biển ngoại giao (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Ba Đình tới hiện trường, đưa người đàn ông đi xe máy về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

"Nam thanh niên đi xe máy có dấu hiệu say xỉn. Người này sau đó được đưa về Công an phường Ba Đình", nguồn tin cho biết.

Tài xế ô tô người nước ngoài liên tục bị người đi xe máy hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục có hành vi gây rối, chửi bới một tài xế ô tô biển ngoại giao trên phố Trần Phú. Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động của người đàn ông nêu trên.