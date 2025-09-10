Cô gái bị chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh ở TPHCM hành hung hiện ra sao?

Theo đó, chị N.T.T.T. (31 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) vào Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn với tình trạng có chấn thương phần mềm. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định chấn thương của bệnh nhân không đáng ngại, chủ yếu được theo dõi và ổn định vấn đề tâm lý.

Trải qua khoảng 4 ngày chăm sóc, điều trị, hôm nay (10/9), chị T. được cho xuất viện khi sức khỏe đã ổn định, được hẹn tái khám lại 3-5 ngày tới.

Trước đó vào ngày 8/9, đại diện Sở Y tế TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân và gia đình sau sự cố bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Như đã thông tin, chiều 3/9, chị N.T.T.T. trình báo với Công an phường Hạnh Thông (TPHCM) về việc bị bà N.T.T.C. (chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) tấn công tại phòng khám.

Theo chị T., khoảng 14h30 cùng ngày, chị đến cơ sở nha khoa Tuyết Chinh yêu cầu lễ tân cho gặp bà C. để trao đổi về việc chưa hài lòng về kết quả điều trị niềng răng tại cơ sở này. Ít phút sau, bà C. xuất hiện và hai bên lời qua tiếng lại.

Sau đó, chủ cơ sở nha khoa cầm gậy sắt đe dọa, kéo ngã chị T. và giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà. Lúc này, một phụ nữ tên U. lên tiếng căn ngăn sau đó cũng bị bà C. tác động. Vụ việc đã được người chứng kiến quay lại và lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên sự bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh cô gái bị chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh bóp cổ, hành hung lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi nắm thông tin sự việc, ngày 8/9 Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện hàng loạt sai phạm tại cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh.

Cụ thể: Cơ sở không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động;

Không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 nhân viên hành nghề khám chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bác sĩ N.T.T.C. cho biết, người bệnh T. đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021. Đến nay, do không hài lòng kết quả điều trị của cơ sở nên chị T. đã đăng tải nội dung trên mạng xã hội và đến phòng khám đòi lại phí điều trị đã đóng.

Bác sĩ C. cũng thừa nhận hình ảnh người mặc áo blouse trắng hành hung người bệnh được lan truyền trên mạng chính là mình.

Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan này kịch liệt lên án hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh của bác sĩ N.T.T.C., dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào.

Trong thời gian Công an phường Hạnh Thông điều tra và thu thập chứng cứ vụ việc, Sở Y tế TPHCM tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám nêu trên, cũng như tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.