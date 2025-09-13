Ba người đàn ông hành hung một phụ nữ: Tạm giữ khẩn cấp một đối tượng

Tối 13/9, Công an xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) thông báo đã triệu tập Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, trú tại thôn Quan Nội, xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ) để điều tra, làm rõ vụ việc Thành cùng 2 người khác hành hung chị Lê Thị Dịu (36 tuổi, thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo) đêm 11/9.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Theo công an, khoảng 21h30 ngày 11/9, khi đang ở nhà, chị Dịu bị 3 người đàn ông xông vào đánh đập, hành hung, gây chấn thương vùng đầu. Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo cử lực lượng xuống hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan.

Nguyễn Hữu Thành được công an xác định là đối tượng có vai trò chính trong vụ hành hung. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra.

Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành về hành vi Cố ý gây thương tích và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.

Chị Dịu bị 3 người đàn ông xông vào nhà hành hung giữa đêm 11/9 (Ảnh cắt từ clip).

“Quan điểm xử lý của lực lượng công an là kiên quyết, đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”, Công an xã Tam Đảo cho hay.

Công an kêu gọi quần chúng nhân dân có thông tin liên quan đến vụ việc hãy phối hợp, cung cấp để quá trình điều tra được nhanh chóng, chính xác, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.