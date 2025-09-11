Bắt khẩn cấp chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng ở TPHCM
(Dân trí) - Chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng ở TPHCM bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985, chủ cơ sở nha khoa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T. về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, Phường Hạnh Thông.
Công an phường Hạnh Thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành mời làm việc đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chị N.T.T.T là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị T. có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị T. đã sử dụng.
Ngày 3/9, chị T. cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết thì hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T..
Dù được chồng và bảo vệ can ngăn, bà Chinh vẫn không dừng tay, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.
Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát sinh tranh chấp (dân sự, tài chính hoặc dịch vụ...) cần giữ bình tĩnh, thương lượng hòa giải, hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đúng pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.
Công an cũng yêu cầu các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa nói riêng và tất cả các cơ sở kinh doanh nói chung, phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và ứng xử văn minh với khách hàng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời.
Chiều 3/9, chị N.T.T.T. là khách hàng từng làm răng tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh đến tìm bà Tuyến Chinh để phản ánh về sự cố niềng răng không như mong muốn. Lúc này, chủ cơ sở nha khoa cầm gậy đe dọa, kéo ngã chị T. và giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà.
Vụ việc khiến vị khách nữ bị chấn thương phần mềm, phải vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra, điện thoại và mắt kính của chị T. cũng bị bà Chinh làm hỏng. Sự việc được phía bị hại ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội, đồng thời trình báo đến Công an phường Hạnh Thông.
Ngày 8/9, Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận, cơ sở không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Cơ quan chức năng phát hiện 3 nhân viên hành nghề khám chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám Tuyết Chinh.