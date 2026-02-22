Vụ lật tàu 6 người mất tích: Các nạn nhân là anh em họ hàng, ở cùng thôn

Sáng 22/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai cho biết, toàn bộ 22 hành khách cùng 1 lái tàu chở khách trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà, đều là người trú tại xã.

"Tất cả 22 hành khách trên tàu đều là người cùng một thôn ở xã Cảm Nhân. Các nạn nhân đều có quan hệ anh em, họ hàng với nhau", ông Long nói.

Đêm 21, rạng sáng 22/2, khoảng 500 người gồm các lực lượng quân đội, công an... cùng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân, thời điểm xảy ra sự việc, các nạn nhân đang đi chúc Tết từ khu vực TP Yên Bái (cũ) trở về nhà, khi tàu chở khách di chuyển trên hồ Thác Bà, qua địa phận xã Bảo Ái thì xảy ra sự việc đau lòng.

"Tới sáng nay, thi thể một cháu bé 11 tuổi đã được tìm thấy, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị chức năng nỗ lực tìm kiếm 5 nạn nhân còn lại", ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân thông tin thêm.

Trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, vào lúc 7h20 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân vào sáng 22/2 (Ảnh: Lữ đoàn 126).

Theo vị lãnh đạo, danh tính nạn nhân được tìm thấy là cháu H.Đ.M. (SN 2015, ở tỉnh Lào Cai). Thi thể nạn nhân được phát hiện và đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu ngoài lái tàu có 22 hành khách. Thời điểm đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người mất tích.