Người đàn ông châm lửa đốt nhà ở TPHCM dẫn đến tử vong

Liên quan đến vụ cháy nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình (TPHCM) khiến một người tử vong vào sáng 6/12, đến nay, công an xác định vụ cháy là do nạn nhân tự đốt.

Hiện trường vụ cháy sáng 6/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Qua lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân T.C.T. (47 tuổi) đã mua xăng về rồi châm lửa đốt trong phòng ngủ trên tầng 1 khiến căn nhà bốc cháy.

Trước khi thực hiện hành vi, trong nhà chỉ có nạn nhân và người con trai út. Ông T. đã yêu cầu người con trai đi xuống tầng trệt, ông ở lại trên lầu rồi xảy ra vụ việc.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 6/12, người dân sống trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình (trước đây là phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà 1 trệt 1 lầu nên tìm cách dập lửa.

Tuy nhiên do lửa cháy trên tầng 1, khói nghi ngút nên người dân không thể tiếp cận. Cảnh sát PCCC Công an TPHCM đến dập lửa và phát hiện ông T. đã tử vong, nhiều tài sản cháy rụi.