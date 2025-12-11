Người đàn ông tử vong ở TPHCM, công an làm rõ lời khai bất nhất của vợ

Đến chiều 11/12, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường Dĩ An điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong nhà.

Công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 6h cùng ngày, người dân sống trên đường Lê Quý Đôn, phường Dĩ An (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nhìn thấy chị M. chạy ra đường hô hoán, nhờ người dân vào cứu chồng mình là anh H.K.T. (32 tuổi, quê Nghệ An).

Người dân chạy vào nhà và nhìn thấy anh T. nằm tử vong dưới nền. Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đến lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận vụ việc.

Ban đầu, chị M. khai báo anh T. bị đột quỵ và cung cấp cho công an một số kết quả khám bệnh gần đây của chồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cơ thể nạn nhân, công an phát hiện ở phần cổ có một số vết hằn nên tiến hành đấu tranh với người phụ nữ này.

Công an có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Lúc này, chị M. thay đổi lời khai và cho biết người chồng treo cổ tự tử. Người phụ nữ khai lúc hơn 5h cùng ngày, chị ngủ dậy và phát hiện chồng treo cổ. Người phụ nữ này đã cắt dây đưa chồng xuống đất, rồi chạy ra đường hô hoán. Thời điểm này, các con của chị M. đang ngủ trên gác nên không ai chứng kiến.

Vợ nạn nhân đã cung cấp sợi dây được cho là anh T. sử dụng để treo cổ.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.