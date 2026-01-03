Người dân truy đuổi, chặn xe đầu kéo container cán chết người ở TPHCM

Ngày 3/1, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo container và xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong (Ảnh: CTV).

Khoảng 9h30 cùng ngày, nam tài xế lái ô tô đầu kéo container mang biển số 61C-325.xx trên đường Bùi Công Trừng, theo hướng ngã tư Ga đi bến phà Nhị Bình.

Khi đến đoạn qua cầu Võng (trước đây thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 59P1-234.xx do người đàn ông điều khiển chở một phụ nữ chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm người phụ nữ ngã xuống đường và bị ô tô đầu kéo container cán tử vong tại chỗ; người đàn ông may mắn thoát chết, chiếc xe máy văng vào cửa nhà dân.

Chiếc xe đầu kéo container dừng cách điểm va chạm khoảng 1km (Ảnh: CTV).

Sau tai nạn, nam tài xế điều khiển phương tiện chạy thêm khoảng 1km thì bị người dân chặn lại.

Nhận tin báo, công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.