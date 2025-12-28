Siết chặt xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết ở TPHCM

Nhằm chủ động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Bính Ngọ, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) triển khai đồng bộ các phương án phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân an toàn, thuận lợi.

Theo PC08, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn vào khung giờ cao điểm. Trong đó, PC08 tập trung tại các khu vực cửa ngõ thành phố, bến xe, nhà ga, sân bay, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí và các địa điểm diễn ra hoạt động tôn giáo, văn hóa, lễ hội.

CSGT TPHCM phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông ở các khu vực cửa ngõ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai linh hoạt, kịp thời nhằm hạn chế ùn tắc trên các trục giao thông trọng điểm, các tuyến kết nối bến xe, nhà ga, sân bay, khu du lịch...

Đồng thời, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đông người để phạm tội, như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Bên cạnh đó, CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn; ma túy; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá số người quy định; vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.

Giao thông đường thủy cũng được siết chặt trong dịp Tết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đối với giao thông đường thủy, công tác kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, bến bãi và người điều khiển cũng được siết chặt, nhất là trên các tuyến sông, kênh rạch có hoạt động du lịch, vui chơi.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, CSGT TPHCM đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), góp phần bảo đảm cho người dân đón năm mới an toàn, trọn vẹn.