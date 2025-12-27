Ô tô khách va chạm với xe máy trên cầu ở TPHCM, một người tử vong

Ngày 27/12, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe máy xảy ra trên cầu Tân Thuận 2 (phường Xóm Chiếu) khiến một người tử vong.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Minh Đức).

Khoảng 7h cùng ngày, nam tài xế xe ôm công nghệ chở một cụ bà 75 tuổi chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng phường Xóm Chiếu đi phường Tân Thuận. Khi đến chân cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu, phương tiện này bất ngờ xảy ra va chạm với xe khách loại 29 chỗ.

Cú va chạm khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường, cụ bà tử vong tại chỗ, nam tài xế may mắn không bị thương.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cách xe khách khoảng 10m. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên giao thông khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Công an phường Xóm Chiếu phối hợp với Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.