Người đàn ông tử vong trong nhà ở TPHCM, mặt có nhiều vết thương
(Dân trí) - Người đàn ông nằm ngủ rồi tử vong tại phường Dĩ An (TPHCM). Trên người nạn nhân có nhiều vết thương chưa rõ nguyên do.
Tối 7/12, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường tại phường Dĩ An.
Vụ việc xảy ra tại căn nhà trên đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là ông Đ.T.T. (43 tuổi, chủ nhà).
Người phát hiện vụ việc là một phụ nữ thuê lại phần phía trước căn nhà của ông T. để bán thuốc lá.
Khoảng 19h cùng ngày, người phụ nữ thấy ông T. nằm ngủ trên ghế bố từ chiều đến tối vẫn chưa thức dậy nên đến kiểm tra. Lúc này, bà phát hiện ông T. đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.
Công an TPHCM đã đến lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Trên người nạn nhân có một số vết thương tích chưa rõ nguyên nhân.
Nạn nhân sống một mình tại căn nhà nói trên, nhưng ít khi ở nhà.