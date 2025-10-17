Nam bảo vệ chạy vào công ty rồi tử vong ở TPHCM

Ngày 17/10, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân nam bảo vệ tử vong tại một công ty ở phường Đông Hòa.

Vết máu chảy dài dưới nền công ty (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước đó, tối 16/10, khi đang trong ca trực ở công ty trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Đông Hòa (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nam bảo vệ tên T.T.N. (42 tuổi, quê An Giang) bất ngờ chạy từ bên ngoài vào trong công ty với vẻ mặt hốt hoảng.

Ông N. bị chảy máu ở miệng, chạy đến khu vực phía sau công ty thì gục xuống.

Các nhân viên chạy lại kiểm tra, gọi xe cứu thương đến, nhưng ông N. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa và Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra.

Hiện trường có vết máu chảy dài hơn 10m dưới nền nhà.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.