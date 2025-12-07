Tài xế xe ôm đâm chủ quán nước ở TPHCM vì mâu thuẫn xin nước đá
(Dân trí) - Võ Anh Tuấn nhiều lần xin nước đá từ vợ ông M., khi được cho khi không nên sinh hậm hực, dọa nạt. Ông M. nghe vợ kể lại, tìm Tuấn hỏi chuyện thì bị đâm tử vong.
Ngày 7/12, Công an phường Phước Long (TPHCM) đang lấy lời khai Võ Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi đâm chết người.
Võ Anh Tuấn là nghi phạm đâm ông N.N.M. (41 tuổi) tử vong trên đường Đỗ Xuân Hợp vào chiều 6/12 mà Dân trí đã đưa tin.
Sau khi gây án, Tuấn trốn qua khu vực quận Gò Vấp cũ và bị các trinh sát bắt giữ vào tối cùng ngày.
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng nạn nhân N.N.M. bán quán nước gần cổng trường Đại học Văn Hóa, còn Tuấn chạy xe ôm.
Tuấn hay đến quầy của vợ chồng ông M. xin nước đá, có hôm vợ của ông M. cho, có hôm người phụ nữ trả lời đã bán hết. Tuấn cho rằng người phụ nữ nói dối nên hậm hực và đe dọa. Vụ việc sau đó được người phụ nữ kể lại cho ông M..
Chiều 6/12, ông M. gặp Tuấn tại điểm giao Đỗ Xuân Hợp với đường 339 nên hai người đàn ông đứng nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn.
Tuấn dùng hung khí đâm ông M. gục tại chỗ, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi.
Nghi phạm Võ Anh Tuấn từng đi cai nghiện và vừa trở về địa phương.