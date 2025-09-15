Hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM

Tối 15/9, Công an phường An Phú (TPHCM) phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong trước cửa nhà.

Công an bảo vệ hiện trường vụ việc (Ảnh: Phạm Diện).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, người dân nghe tiếng gào khóc của trẻ con và tiếng la hét thất thanh trước căn nhà cho thuê trong khu dân cư ở phường An Phú.

Tới kiểm tra, họ phát hiện 2 vợ chồng nằm bất động trên vũng máu trước cửa nhà. Hàng xóm tìm cách ứng cứu, nhưng cả 2 nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú triển khai lực lượng đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Căn nhà xảy ra vụ việc được bịt kín, chờ lực lượng chức năng đến khám nghiệm (Ảnh: Phạm Diện).

Hàng xóm cho biết, 2 vợ chồng thuê căn nhà trên để ở cùng con, cháu. Người vợ hàng ngày đi bán vé số dạo, chồng ở nhà thường xuyên la mắng vợ. Thời điểm xảy ra vụ việc, con trai của hai nạn nhân đi làm chưa về.