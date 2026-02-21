Người đàn ông tử vong tại quán cà phê ở TPHCM sáng mùng 5

Ngày 21/2, cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong tại quán cà phê ở phường Tân Bình (TPHCM). Bước đầu, nạn nhân được xác định là T.T.V. (SN 1979, ngụ TPHCM).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong tại quán cà phê ở phường Tân Bình (Ảnh: Hoàng Tâm).

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông V. tử vong trong tư thế treo cổ tại quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Bình phối hợp với đội nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.