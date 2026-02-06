Chỉ đạo của Chủ tịch TPHCM sau vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo xử lý hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 3 người tử vong tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ). Vụ việc xảy ra lúc 0h53 ngày 5/2, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thay mặt UBND TPHCM, Chủ tịch UBND thành phố gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận tổ chức thăm hỏi chu đáo, hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần. Địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện để gia đình nạn nhân sớm ổn định nơi ở, sinh hoạt và cuộc sống.

Xe cứu thương đến đưa thi thể các nạn nhân về nhà xác (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM và các đơn vị liên quan để bảo vệ hiện trường, khắc phục thiệt hại, phục vụ công tác điều tra.

Giám đốc Công an TPHCM được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trường hợp phát hiện vi phạm, các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và UBND TPHCM về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn áp dụng các giải pháp phòng cháy đối với nhà ở và cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Công tác này cần đặc biệt chú trọng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 1h ngày 5/2, người dân sống trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận nghe nhiều tiếng hô hoán.

Người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, nên nhanh chóng tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà bị khóa cửa phía trong, nên nỗ lực cứu hỏa bất thành.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ đến hiện trường dập lửa, cứu người. Ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút.

Khi kiểm tra hiện trường, công an phát hiện 3 mẹ con đã tử vong gồm bà P.T.M.L. (44 tuổi, ngụ TPHCM), con gái N.P.M.N. (14 tuổi), và con trai N.P.M.Ng. (6 tuổi).