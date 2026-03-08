Người đàn ông tử vong do va chạm với tàu hỏa

Khoảng 20h03 ngày 8/3, tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 17L1-60xxx, lưu thông trên đường Ngọc Hồi (hướng về Thường Tín) khi đến khu vực ngõ 210 đã va chạm với tàu hỏa SE19.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Minh Hiếu).

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện văng xa khoảng 20m, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.V.Y. (52 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ nay là Hưng Yên).

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.