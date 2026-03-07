CSGT xử nghiêm hàng loạt người đi xe máy cố tình vượt rào chắn đường sắt

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản xử phạt hành chính 10 trường hợp điều khiển xe máy có hành vi vượt rào chắn đường ngang và vượt đường ngang khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ.

Các trường hợp này bị áp dụng mức xử phạt tiền 900.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Các trường hợp vượt đường ngang, vượt rào chắn đường sắt không đúng quy định bị CSGT xử phạt nghiêm (Ảnh: CSGT Phú Thọ).

CSGT khẳng định việc xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm tạo sức răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông qua khu vực đường sắt.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục duy trì và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động tại các điểm giao cắt trọng điểm trên địa bàn Việt Trì.

Song song với việc xử lý trực tiếp, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở và phối hợp trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát để "phạt nguội" các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu, hiệu lệnh của nhân viên gác chắn tại các đường ngang để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Hệ thống camera giám sát tích hợp công nghệ AI được Công an tỉnh Phú Thọ lắp đặt trên địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Việt Trì (cũ) đi vào hoạt động từ ngày 16/2.

635 camera thông minh lắp đặt tại 202 điểm trọng yếu ở thành phố Việt Trì (cũ), Khu di tích lịch sử Đền Hùng sử dụng công nghệ camera IP độ phân giải cao, kết nối hạ tầng truyền dẫn cáp quang bảo đảm băng thông lớn sẽ truyền tải hình ảnh thời gian thực về Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ.

Hệ thống tích hợp nhiều tính năng hiện đại, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát toàn diện tình hình địa bàn cũng như phát hiện, truy vết và xử lý nhanh chóng, chính xác các hành vi vi phạm pháp luật giao thông.