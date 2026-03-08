Tai nạn giao thông ở Hải Phòng khiến 2 phụ nữ tử vong

Ngày 8/3, Ban An toàn giao thông Hải Phòng cho biết nguyên nhân ban đầu của hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 8h10 ngày 6/3, tại tỉnh lộ 389 trước cổng vào thôn Thanh Liên, xã Lai Khê xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo và xe đạp điện.

Thời điểm này, anh L.T.A. (SN 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe đầu kéo theo hướng xã Nam An Phụ đi quốc lộ 5 va chạm với bà P.T.T. (SN 1959, trú tại thôn Thanh Liên) đang dắt xe đạp điện sang đường cùng chiều.

Cú va chạm khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do lái xe đầu kéo không chú ý quan sát; bà T. sang đường không đúng quy định dẫn đến tai nạn.

Cùng ngày, lúc 23h55, tại cầu B9 trên đại lộ Đông Tây, phường Thủy Nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, anh L.V.H. (SN 1991, trú tại tổ dân phố Giữa, phường Thủy Nguyên) điều khiển xe mô tô theo hướng tỉnh lộ 359 đi phường Nam Triệu va chạm với xe đạp do chị N.T.M. (SN 1978, trú tại tổ dân phố Bấc Vang, phường Thủy Nguyên) điều khiển cùng chiều phía trước.

Hậu quả, chị M. tử vong tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh H. điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn.

Hai vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.