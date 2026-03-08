CSGT hóa trang tuần tra trên phố, nhiều tài xế ô tô "dính cồn" bị xử lý

Sáng 8/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết trong đêm 7/3, đơn vị này lập các tổ CSGT hóa trang để tuần tra lưu động dọc các tuyến đường, phố như Trung Hoà, Trung Kính, Trần Thái Tông.

Mục đích của việc này là để theo dấu các tài xế ô tô, xe máy đã sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau đó, CSGT hóa trang sẽ báo cho tổ công tác làm nhiệm vụ công khai dừng phương tiện để kiểm tra.

CSGT phát hiện tài xế ô tô N.V.C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,828mg/lít khí thở (Ảnh: Văn Chiến).

Theo Trung tá Chiến, qua khảo sát, CSGT phát hiện trên phố Trung Hòa (phường Yên Hòa) có nhiều hàng quán nên đã lập 2 điểm kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại 2 đầu tuyến phố này.

Các thông tin như đặc điểm nhận dạng tài xế, biển kiểm soát phương tiện được tổ CSGT hóa trang thu thập, sau đó báo cho tổ CSGT chốt ở hai đầu phố Trung Hòa để dừng xe kiểm tra.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày (7/3), cảnh sát phát hiện 4 tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn thông qua việc tổ CSGT hóa trang cung cấp thông tin.

Đơn cử như tài xế N.V.C. (SN 1982, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển số 30G-014.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,828mg/lít khí thở. Với lỗi này, tài xế C. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. CSGT cũng niêm phong phương tiện, tạm giữ xe trong 7 ngày làm việc.

Nam tài xế xe taxi vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Văn Chiến).

Tiếp đó, CSGT cũng phát hiện một tài xế taxi vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,321mg/lít khí thở. Với vi phạm này, anh K. sẽ bị tổ CSGT lập biên bản xử phạt 17 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Chiếc ô tô của nam tài xế người Hàn Quốc bị CSGT niêm phong (Ảnh: Văn Chiến).

Trong ca làm việc đêm 7/3, tổ CSGT còn phát hiện một tài xế quốc tịch Hàn Quốc, điều khiển ô tô biển số 30K-728.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,081 mg/lít khí thở.