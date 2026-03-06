Tài xế ô tô tông liên hoàn 8 phương tiện ở Hà Nội, vi phạm nồng độ cồn

Liên quan tới vụ ô tô tông liên hoàn nhiều phương tiện trên phố Nguyễn Chánh, TP Hà Nội, đêm 6/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết cơ quan công an đã xác định được danh tính tài xế ô tô có hành vi vi phạm. Theo đó, tài xế này được xác định là ông N.V.S. (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Khoảnh khắc ô tô do ông S. điều khiển tông liên hoàn nhiều phương tiện trên phố Nguyễn Chánh (Ảnh: Cắt từ clip).

"Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế cho thấy, ông S. vi phạm ở mức 0,264mg/lít khí thở", nguồn tin nói.

Nhà chức trách cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h49 cùng ngày 6/3. Vào thời gian trên, ông S. điều khiển ô tô BKS 30A-536.xx lưu thông trên phố Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng). Lúc này ông S. không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 3 ô tô, 3 xe máy đi trên đường và 2 ô tô đang đỗ dưới lòng đường.

Chiếc ô tô màu trắng do ông S. điều khiển tại hiện trường (Ảnh: Minh Tâm).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã có mặt để bảo vệ hiện trường, rà soát, truy vết camera, thu thập bằng chứng và làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến 3 người điều khiển xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu, các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.