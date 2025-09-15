Người đàn ông tử vong cạnh cột biển báo giao thông ở Lâm Đồng

Ngày 15/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong cạnh tỉnh lộ.

Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện cạnh tỉnh lộ ở Lâm Đồng (Ảnh: Tuấn Duy).

Sáng cùng ngày, một người dân đến khu vực đất trống cạnh tỉnh lộ ĐT 715, đoạn thuộc xã Hòa Thắng, bất ngờ phát hiện người đàn ông tử vong. Thi thể nạn nhân nằm cạnh cột biển báo giao thông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân là ông H.V.D. (SN 1973, trú tại xã Hàm Thạnh, Lâm Đồng).