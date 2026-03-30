Người đàn ông tử vong bất thường trong công trình bệnh viện ở TPHCM
(Dân trí) - Một người đàn ông chưa rõ nhân thân được phát hiện tử vong trong khuôn viên công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, phường Chánh Hiệp (TPHCM).
Ngày 30/3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Chánh Hiệp khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính của người đàn ông tử vong bất thường tại công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, các công nhân đang làm việc tại công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Chánh Hiệp), phát hiện một người đàn ông tử vong tại đây.
Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.
Nạn nhân khoảng 25-35 tuổi, mặc quần lửng màu xám, áo thun màu trắng, vùng mặt và miệng có vết thương gây chảy máu. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.
Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.
Dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường được khởi công từ năm 2014, nhưng sau đó tạm dừng do vướng mắc các thủ tục và giải phóng mặt bằng.
Do thời gian thi công kéo dài, một số hạng mục không còn phù hợp cần phải điều chỉnh để đáp ứng chuyên môn.
Sau sáp nhập, TPHCM đã chỉ đạo Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan tổ chức các buổi khảo sát, kiểm tra và có kế hoạch đưa bệnh viện vào vận hành.
Các công nhân đang khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng, dự kiến công trình được đưa vào khai thác trong quý III năm nay.