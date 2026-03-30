Người đàn ông tử vong bất thường trong công trình bệnh viện ở TPHCM

Ngày 30/3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Chánh Hiệp khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính của người đàn ông tử vong bất thường tại công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, các công nhân đang làm việc tại công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Chánh Hiệp), phát hiện một người đàn ông tử vong tại đây.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân khoảng 25-35 tuổi, mặc quần lửng màu xám, áo thun màu trắng, vùng mặt và miệng có vết thương gây chảy máu. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.