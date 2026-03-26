Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương, đoạn đã thảm nhựa, chỗ còn ngổn ngang

Cầu Bình Gởi, một hạng mục quan trọng của đường Vành đai 3 TPHCM, đang được gấp rút thảm nhựa và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp 30/4. Tuy nhiên, nhiều nút giao khác trên tuyến đường huyết mạch này vẫn còn ngổn ngang, đối mặt với thách thức về tiến độ.

Những ngày qua, đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa cầu Bình Gởi, cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, nối xã Bình Mỹ (Bình Dương) và phường Thuận An (TPHCM). Cầu Bình Gởi thuộc gói thầu xây lắp 4 của đường Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua Bình Dương) và đã được hợp long vào tháng 6/2025 sau 2 năm khởi công.

Với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, cầu Bình Gởi có chiều dài 1km, mặt cắt ngang 20m, quy mô 4 làn xe và được thiết kế với vận tốc 100km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Đây là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Sài Gòn, có vai trò quan trọng trong việc kết nối Bình Dương cũ với Tây Ninh và khu vực Củ Chi, Hóc Môn (TPHCM).

Sau khi hoàn thành thảm nhựa mặt cầu, đơn vị thi công sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục đường gom, đường dẫn, xử lý nền đất và lu lèn. Đây là những công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian do nền đất yếu tại khu vực.

Cách đó không xa, cầu vượt băng qua quốc lộ 13, thuộc gói thầu xây lắp số 3 (nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi, dài 8,9km), cũng đang được thảm nhựa. Tĩnh không của cầu vượt được đảm bảo để các phương tiện có kích thước lớn có thể lưu thông trên quốc lộ 13. Sau khi hoàn thành các vị trí quan trọng, nhà thầu sẽ tiếp tục thi công phần đường còn lại.

Tuy nhiên, trái ngược với tiến độ khả quan của cầu Bình Gởi và nút giao quốc lộ 13, nút giao Bình Chuẩn (gói thầu XL2) vẫn còn ngổn ngang. Hai nhánh cầu cạn bắc qua đường Mỹ Phước - Tân Vạn vẫn đang dở dang.

Nhà thầu đang tiến hành lắp cốp pha để chuẩn bị đổ bê tông một nhánh cầu cạn kết nối vào đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Nút giao Bình Chuẩn khởi công cuối tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 1 năm nay nhưng đã bị chậm tiến độ.

Một gói thầu khác cũng đang đối mặt với nhiều thách thức là nút giao Tân Vạn (thuộc gói thầu XL1), được đánh giá là nút giao phức tạp nhất của đường Vành đai 3 TPHCM. Khu vực này hiện là một đại công trường ở cửa ngõ phía Đông của TPHCM với rất nhiều hạng mục đang được thi công.

Song song với quá trình thi công, nhà thầu cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều chỉnh phân làn xe nhiều lần, nhằm đảm bảo thuận tiện cho công việc và an toàn giao thông.

Đoạn đường Vành đai 3 TPHCM qua Thủ Đức về cơ bản đã hoàn thành và một số đoạn đã được thảm nhựa. Tuy nhiên, đoạn này vẫn chưa thể đấu nối vào nút giao Tân Vạn.

Do có nhiều tầng và nhánh rẽ, khu vực nút giao Tân Vạn có rất nhiều trụ cầu cạn đang được xây dựng. Nhà thầu đã tăng cường máy móc và nhân công để đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, gói thầu XL1 sẽ hoàn thành vào cuối năm.