Người đàn ông tử vong bất thường tại quán nước ven quốc lộ 1 ở Tây Ninh

Sáng 27/12, Công an xã Thạnh Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên ghế nhựa tại quán nước.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, người đàn ông ngoài 40 tuổi đi vào quán nước ven quốc lộ 1.

Khu vực nạn nhân tử vong tại quán nước (Ảnh: A.H.).

Người đàn ông xin chủ quán cho ngồi nghỉ trên ghế nhựa. Một lúc sau, chủ quán thấy người này ngả lưng ra ghế, có biểu hiện như đang ngủ. Chủ quán tiến đến gọi, nhưng không thấy phản ứng.

Nghi có chuyện bất thường, chủ quán kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã tử vong. Vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng.