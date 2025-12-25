Người đàn ông bị điện giật tử vong trước sân nhà ở Tây Ninh

Ngày 25/12, thông tin từ UBND xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người đàn ông tử vong trước sân nhà. Nạn nhân là ông N.V.P. (58 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thủ Thừa).

Khoảng 17h ngày 24/12, người dân đi trên bờ kênh khu vực Cầu Voi 5 (xã Thủ Thừa) phát hiện ông P. nằm bất động trước sân nhà.

Khu vực căn nhà xảy ra vụ điện giật ở Tây Ninh (Ảnh: H.M.).

Kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân vướng vào dây điện từ xe nước mía, trên lưng còn mang theo bình xịt thuốc. Mọi người nhanh chóng ngắt điện, sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, người thân của ông P. đi làm, trong nhà chỉ còn ông và một người cháu. Chiều cùng ngày, ông P. đi xịt thuốc, khi trở về nhà thì không may gặp nạn.

Công an xã Thủ Thừa đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân tử vong do điện giật. Gia đình không đề nghị khám nghiệm tử thi nên lực lượng chức năng lập biên bản bàn giao thi thể để lo hậu sự.