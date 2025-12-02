Hai người tử vong sau va chạm xe máy ở Tây Ninh

Ngày 2/12, Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, báo cáo ban đầu về vụ tai nạn xảy ra lúc 21h ngày 1/12 trên tỉnh lộ 781, đoạn ấp Xóm Ruộng, xã Hảo Đước, khiến 2 người tử vong, một người bị thương.

Theo công an, thời điểm trên, anh Huỳnh Điền Khiêm (21 tuổi, ngụ xã Hảo Đước) lái xe máy mang biển số 70D1-670.19 từ xã Ninh Điềm về xã Châu Thành.

Hiện trường vụ tai nạn ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Khi đến khu vực ấp Xóm Ruộng, xe của anh Khiêm va chạm với xe máy mang biển số 70H4-0743 chạy theo chiều ngược lại. Trên xe có anh Phạm Quốc Thọ (29 tuổi) và anh Nguyễn Văn Khang (26 tuổi, cùng ngụ xã Hảo Đước).

Cú va chạm khiến anh Khiêm tử vong tại chỗ, anh Thọ tử vong tại bệnh viện, anh Khang bị thương. Hai xe máy hư hỏng nặng, nhiều bộ phận vỡ, văng khắp mặt đường.

Nguyên nhân ban đầu xác định anh Khiêm điều khiển xe không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến vụ tai nạn. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.