Người đàn ông phát hiện 8 cá thể rùa ở lề đường

Ngày 14/1, Công an xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 8 cá thể rùa do một người dân trên địa bàn giao nộp.

Trước đó, anh Bùi Vi Hảo (42 tuổi, trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ) trên đường đi làm, tình cờ phát hiện 8 cá thể rùa (2 cá thể rùa núi vàng và 6 cá thể rùa sa nhân).

Người đàn ông mang 8 cá thể rùa đến công an để giao nộp (Ảnh: Công an xã Hòa Mỹ).

Nhận thấy đây có thể là rùa quý hiếm, anh Hảo đã gom toàn bộ số cá thể rùa vào túi và mang đến trụ sở công an xã để giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hòa Mỹ phối hợp cơ quan chuyên môn của UBND xã Hòa Mỹ lập biên bản tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an xã Hòa Mỹ, hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm của anh Bùi Vi Hảo xứng đáng được biểu dương, thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm.