Bắt được vượn má vàng phá rẫy, nông dân giao nộp công an
(Dân trí) - Đi làm rẫy, người đàn ông tại Đắk Lắk phát hiện một con vượn đang phá rẫy nên bắt về. Qua kiểm tra trên Internet nhận thấy đây là vượn quý hiếm nên đã giao nộp cho cơ quan chức năng.
Ngày 10/9, thông tin từ Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột tiếp nhận một cá thể vượn má vàng do người dân trên địa bàn xã Krông Pắk giao nộp.
Trước đó, ngày 7/9, ông Lương Thế Vinh (trú tại buôn Gah Mah, xã Krông Pắk) cùng vợ làm rẫy tại thôn Ea Wy, xã Krông Pắk, phát hiện một cá thể vượn đang phá rẫy nên tìm cách bắt.
Mang vượn về nhà, ông Vinh tra cứu trên internet và biết được đây là loài linh trưởng quý hiếm, nằm trong sách đỏ của Việt Nam.
Sau đó, ông Vinh chủ động mang cá thể vượn đến trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng.
Công an xã Krông Pắk đã ghi nhận tinh thần tự giác của ông Vinh và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, tố giác những hành vi săn bắt, buôn bán động vật trái phép.
Vượn má vàng (tên khoa học Nomascus gabriellae) là loài linh trưởng quý hiếm, thuộc nhóm IB và nằm trong sách đỏ Việt Nam.