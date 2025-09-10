Bắt được vượn má vàng phá rẫy, nông dân giao nộp công an

Ngày 10/9, thông tin từ Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột tiếp nhận một cá thể vượn má vàng do người dân trên địa bàn xã Krông Pắk giao nộp.

Trước đó, ngày 7/9, ông Lương Thế Vinh (trú tại buôn Gah Mah, xã Krông Pắk) cùng vợ làm rẫy tại thôn Ea Wy, xã Krông Pắk, phát hiện một cá thể vượn đang phá rẫy nên tìm cách bắt.

Người dân bắt được vượn má vàng và nhanh chóng giao nộp cho cơ quan chức năng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Mang vượn về nhà, ông Vinh tra cứu trên internet và biết được đây là loài linh trưởng quý hiếm, nằm trong sách đỏ của Việt Nam.

Sau đó, ông Vinh chủ động mang cá thể vượn đến trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Đây là loài vượn quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam (Ảnh: Uy Nguyễn).

Công an xã Krông Pắk đã ghi nhận tinh thần tự giác của ông Vinh và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, tố giác những hành vi săn bắt, buôn bán động vật trái phép.

Vượn má vàng (tên khoa học Nomascus gabriellae) là loài linh trưởng quý hiếm, thuộc nhóm IB và nằm trong sách đỏ Việt Nam.