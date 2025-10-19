Thấy cá thể trăn nằm trên đường, người đàn ông bắt về giao nộp công an

Ngày 19/10, Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể trăn nặng 10kg.

Theo đó, chiều 18/10, Công an phường Hội Phú phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai tiếp nhận cá thể trăn nặng 10kg do anh Hoàng Quý Dương (SN 1975, trú tại phường Hội Phú) tự nguyện giao nộp.

Anh Dương giao nộp cá thể trăn cho cơ quan chức năng (Ảnh: Công an phường Hội Phú).

Theo anh Dương, lúc 3h ngày 18/10, anh điều khiển ô tô trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Hàm Rồng (phường Hội Phú) phát hiện cá thể trăn nằm trên đường. Anh lo sợ con trăn bị xe đi qua cán chết nên bắt về nhà và liên hệ cơ quan công an để giao nộp theo quy định.

Theo Công an phường Hội Phú, hành động đầy trách nhiệm của anh Dương rất đáng trân trọng, cần được biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng. Việc này cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.