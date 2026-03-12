Người đàn ông ở Lâm Đồng phát hiện con cù lần có tên trong sách đỏ

Ngày 12/3, Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, thả cá thể cu li (còn gọi là cù lần) về môi trường tự nhiên theo quy định.

Công an xã Nhân Cơ tiếp nhận cá thể cù lần do người dân giao nộp (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo Công an xã Nhân Cơ, nhiều ngày trước, ông Nguyễn Đức Hòa (SN 1973) dọn dẹp nhà cửa, bất ngờ phát hiện cá thể cù lần ở góc nhà. Cá thể cù lần có trọng lượng khoảng 0,4kg, sức khỏe ổn định.

Ông Hòa sau đó bảo vệ con vật, đưa đến giao nộp cơ quan công an.

Cá thể cù lần được cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Sau khi tiếp nhận cá thể cù lần, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm khu vực và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Được biết, cù lần có tên khoa học Nycticebus pygmaeus, thuộc nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam, là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.