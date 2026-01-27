Buôn bán pháo trái phép dịp cận Tết, 2 người ở Lâm Đồng bị tạm giữ

Ngày 27/1, Công an xã Nhân Cơ, Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự N.N.Q. (SN 1990) và Đ.V.T. (SN 1997) cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trước đó, vào 20h ngày 23/1, tổ công tác Công an xã Nhân Cơ phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện N.N.Q. điều khiển xe máy trên đường ở thôn 18, xã Nhân Cơ, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra.

3 trong tổng số 9 khối hộp pháo hoa cơ quan chức năng thu giữ từ N.N.Q. (Ảnh: Thái Bình).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Q. chở 2 túi nylon màu đen chứa 7 khối hộp pháo hoa loại 49 viên/hộp, thuộc diện hàng cấm tàng trữ, mua bán.

Làm việc với công an, Q. khai nhận mua số pháo trên từ Đ.V.T. với mục đích đem về bán để kiếm lời. Khám xét nơi ở của Q., lực lượng công an phát hiện thêm 2 khối hộp pháo hoa nổ cùng loại. Cơ quan chức năng xác định Q. tàng trữ, mua bán trái phép tổng cộng 9 khối hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 15,4kg.

Từ vụ việc trên, người cung cấp hàng cho Q. là Đ.V.T. đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi.