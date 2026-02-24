Người dân bắt gặp loài động vật quý hiếm khi du xuân ở Lâm Đồng

Ngày 24/2, Công an xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm từ ông Đoàn Hồng Hải (SN 1976, trú tại xã Bảo Lâm 1) giao nộp.

Công an xã Bảo Lâm 1 tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm từ người dân giao nộp (Ảnh: Lê Tiến).

Trước đó, khi trên đường du xuân, ông Hải đến thôn 5 Lộc Quảng (xã Bảo Lâm 1), bất ngờ phát hiện cá thể tê tê nên bảo vệ, đưa về giao nộp cơ quan công an. Con vật có chiều dài 52cm, nặng 5kg, có thể trạng khoẻ mạnh.

Sau khi tiếp nhận cá thể tê tê từ ông Đoàn Hồng Hải, Công an xã Bảo Lâm 1 hoàn tất hồ sơ, thủ tục, bàn giao con vật cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cá thể tê tê là loài động vật quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt (Ảnh: Lê Tiến).

Tê tê Java là loài động vật hoang dã nguy cấp, được xếp vào nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam và danh mục ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán loài này đều bị nghiêm cấm hoặc có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.