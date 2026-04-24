Người đàn ông mua khỉ vàng quý hiếm về nuôi nhốt suốt 4 năm

Công an xã Hợp Lý (Phú Thọ) vừa phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, UBND xã Hợp Lý tiến hành kiểm tra khu vực nuôi nhốt sinh vật cảnh của ông L.T.T. (SN 1990, khu núi Dốc, thôn Phú Cường).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông T. nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã gồm một cá thể khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta), 3 sóc bụng đỏ và 10 cá thể chim ngũ sắc.

Công an, kiểm lâm phát hiện ông T. nuôi nhốt một cá thể khỉ vàng thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm (Ảnh: Quang Huy).

Trong đó, cá thể khỉ vàng có trọng lượng 1,8kg thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB; các cá thể sóc bụng đỏ và chim ngũ sắc là động vật rừng thông thường.

Không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc cũng như giấy phép nuôi nhốt số động vật nêu trên, người đàn ông này cho biết cá thể khỉ vàng được mua và nuôi nhốt từ năm 2022. Các cá thể sóc và chim ngũ sắc được mua vào đầu năm 2026 với mục đích nuôi làm sinh vật cảnh.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với ông T. về hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và tạm giữ toàn bộ số động vật để xử lý theo quy định.

Công an xã Hợp Lý tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Khỉ vàng nặng 1,8kg được người đàn ông ở Phú Thọ nuôi nhốt (Ảnh: Quang Huy).

Việc nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, tác động xấu đến môi trường sinh thái tự nhiên.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.