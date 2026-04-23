Mưa đá, dông lốc gây hư hỏng gần 8.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa

Ngày 23/4, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, thông tin từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều trận dông lốc, sét và mưa đá, làm hư hỏng gần 8.000 ngôi nhà.

Những địa phương đã xảy ra dông lốc, mưa đá, sét gây thiệt hại tài sản của người dân, gồm các xã, phường: Hoằng Giang, Thiệu Quang, Đông Tiến, Hàm Rồng, Trung Lý, Thiệu Hóa...

Mưa đá khiến mái ngói nhà người dân ở xã Hoằng Giang bị thủng (Ảnh: Hoàng Dương).

Một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề có xã Hoằng Giang. Theo báo cáo từ UBND xã này, trận mưa đá kèm dông lốc xảy ra đêm 17/4 khiến gần 4.000 hộ gia đình, thuộc 19/31 thôn bị ảnh hưởng về nhà ở và các công trình phụ, với các thiệt hại chủ yếu như vỡ ngói, thủng mái tôn, vỡ cửa kính, hư hỏng mái fibro xi măng.

Một số công trình công cộng như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn cũng bị hư hỏng, vỡ kính, tốc mái ngói.

Mưa đá và dông lốc còn khiến 600ha cây trồng bị ảnh hưởng. Trong đó, có 400ha lúa đang trong giai đoạn trổ bông, 70ha ngô, lạc bị đổ gãy; hơn 100ha rau màu bị dập nát; 26,5ha cây lâu năm như ổi, bưởi, mít bị rụng quả non.

Dông lốc tốc mái phòng học tại Trường THCS Thiệu Dương, phường Hàm Rồng (Ảnh: Hoàng Dương).

Ngoài ra, thiên tai còn khiến 15 ô tô của người dân trong xã Hoằng Giang bị vỡ kính, móp vỏ; khoảng 100 bộ hệ thống năng lượng mặt trời và một số thiết bị gia dụng bị hư hỏng nặng.

UBND xã Hoằng Giang đã thành lập các tổ công tác đến các thôn bị ảnh hưởng để kiểm tra, rà soát, động viên và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc, mưa đá gây ra.

Ô tô của người dân xã Hoằng Giang bị vỡ kính sau trận mưa đá (Ảnh: Hoàng Dương).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản cho người dân.