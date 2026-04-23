Xuất hiện thêm giếng khoan phun cột nước cao gần 15m ở Gia Lai

Ngày 23/4, UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang kiểm tra hiện tượng giếng khoan của một hộ dân bất ngờ phun cột khí và nước cao gần 15m.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Danh Lăng (SN 1964, trú tại xã Chư Prông) cho biết ngày 18/4, gia đình ông thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để lấy nước tưới cho 1,8ha cà phê.

Giếng khoan của anh Lăng bất ngờ phun ra cột khí và nước cao gần 15m (Ảnh: Phạm Hoàng).

Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất. Dòng nước phun ra với áp suất lớn, tạo thành cột cao gần 15m.

Theo ông Lăng, gia đình đã dừng việc khoan giếng và thanh toán 35 triệu đồng cho đơn vị thi công. Trước hiện tượng bất thường này, gia đình cũng từ bỏ ý định tiếp tục khoan giếng và chuyển sang lấy nước từ suối về sản xuất nông nghiệp.

Giếng khoan ở Gia Lai phun cột khí và nước cao gần 15m (Clip: Phạm Hoàng)

“Để đảm bảo an toàn, tôi đang thuê thợ đổ bê tông quanh miệng giếng và lắp van khóa nhằm kiểm soát áp lực khí theo cách làm của các hộ dân trong khu vực”, ông Lăng cho biết.

Lãnh đạo UBND xã Chư Prông cho biết khi nắm được thông tin, địa phương đã cử cán bộ xuống kiểm tra và khuyến cáo người dân không lại gần khu vực giếng để đảm bảo an toàn. Địa phương đang làm báo cáo và kiến nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Như Dân trí đã thông tin, năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng đã xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m.

Sau đó, người dân đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên. Đến nay, giếng khoan tại xã Ia Kly (cũ) không còn xảy ra hiện tượng phun trào. Đối với giếng khoan tại xã Ia Phìn (cũ) đã giảm áp suất đáng kể.