Phó Chủ tịch phường bị cách hết chức vụ vì bán rừng phòng hộ

Ngày 24/4, ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Phong Quảng (thành phố Huế), cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ rừng phòng hộ ven biển tại tổ dân phố An Lộc (phường Phong Quảng) bị chặt bán trái phép từ năm 2025.

Liên quan vụ việc, cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng. Ông Thông hiện bị giáng xuống làm nhân viên tại UBND phường này. Khi chưa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Thông giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Công.

Khu vực rừng phòng hộ bị chặt bán trái phép chưa được trồng phục hồi (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, cấp có thẩm quyền cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức tương tự đối với các cá nhân khác có liên quan vụ việc bán trái phép rừng phòng hộ ven biển tại tổ dân phố An Lộc.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, cho biết diện tích rừng phòng hộ bị chặt hạ trái phép chưa được trồng phục hồi do cơ quan chức năng đang điều tra.

Trước đó, ngày 2/7/2025, trong quá trình tuần tra, lực lượng thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc thành phố Huế đã phát hiện một diện tích lớn cây keo lưỡi liềm thuộc rừng phòng hộ ven biển ở tổ dân phố An Lộc, phường Phong Quảng bị chặt hạ.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 15/7/2025, UBND thành phố Huế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo. Vị trí rừng bị chặt hạ thuộc lô 152, 161, khoảnh 1, tiểu khu 89, tại tổ dân phố An Lộc. Tổng diện tích khai thác hơn 3,1ha, trong đó rừng phòng hộ trên 2,5ha, còn lại là rừng sản xuất với 1.461 cây keo lưỡi liềm.

Lãnh đạo thành phố Huế cho biết diện tích bị khai thác trái phép thuộc dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát (dự án 661) từ năm 2008.

Năm 2008-2012, diện tích nêu trên do Ban Quản lý dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) quản lý.

Đến năm 2012, khu rừng trên đã được UBND huyện Quảng Điền (cũ) giao khoán cho các hộ dân tại thôn 4, xã Quảng Công (nay là phường Phong Quảng) quản lý, bảo vệ, sử dụng và hưởng lợi. Từ tháng 9/2020, chính quyền địa phương tự tổ chức quản lý.

Cũng theo UBND thành phố Huế, ngày 19/2/2025, UBND xã Quảng Công đã thống nhất thanh lý 8ha rừng sản xuất trên địa bàn bị thiệt hại do bão cho ông Nguyễn Văn Quốc, trú tại thị xã Phong Điền (cũ), với số tiền 85 triệu đồng.

Sau đó, ông Quốc thuê nhân công vào khai thác diện tích rừng đã thỏa thuận mua. Trước khi khai thác, ông Quốc được ông Lê Nguyễn An, cán bộ địa chính xã Quảng Công chỉ rõ vị trí khai thác. Tuy nhiên, ông Quốc và nhân công đã khai thác vào diện tích rừng trồng có chức năng phòng hộ tại lô 152.

Số tiền mua rừng 85 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Quốc đã chuyển khoản cho bà Cao Thị Thủy, cán bộ thủ quỹ UBND xã Quảng Công vào ngày 19/4/2025. Sau đó, do chưa khai thác toàn bộ diện tích 8ha như thỏa thuận, UBND xã Quảng Công đã yêu cầu bà Thủy chuyển lại số tiền này cho phía người mua rừng.

Đến ngày 15/5/2025, ông Quốc đã chuyển khoản số tiền 30 triệu đồng cho ông Nguyễn Đình Thông và đưa 35 triệu đồng tiền mặt cho ông Lê Nguyên Oai, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Công tại phòng làm việc.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến Công an thành phố Huế điều tra, xử lý.

Tháng 7/2025, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cũng đã quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ kiểm lâm thuộc các đơn vị cấp dưới do liên quan vụ việc.