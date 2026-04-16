Những quy định người nuôi chim cảnh cần chú ý

Thông tin với phóng viên Dân trí, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết nhiều người dân chưa hiểu rõ các quy định về quản lý nuôi, sở hữu chim cảnh nên rất dễ vi phạm quy định pháp luật.

Thông tư số 85/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xử lý một cơ sở nuôi nhốt trái phép 207 con chim chào mào mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lâm sản hợp pháp cuối năm 2025 (Ảnh: Thanh Thắng).

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có Thông tư 26/2025 quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 20 Thông tư số 84/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp…

Trong đó đã quy định về hồ sơ nguồn gốc; hồ sơ khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển trong nước và xuất khẩu; hồ sơ tại cơ sở kinh doanh, cất giữ, nuôi động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật thuộc các Phụ lục CITES và động vật rừng thông thường, bao gồm cả các loại chim cảnh (Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT).

Với những động vật rừng thông thường, tổ chức, cá nhân nuôi phải tuân thủ quy định tại Điều 24 Thông tư 85/2025 và bảo đảm hồ sơ theo quy định tại Thông tư 26/2025.

Thông tư 85 quy định, tổ chức, cá nhân nuôi động vật rừng thông thường (ví dụ như chim chào mào) không phải đăng ký mã số cơ sở nuôi (xin phép nuôi) nhưng phải tuân thủ một số quy định: Có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp; bảo đảm an toàn cho con người; tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, thú y; lập, ghi chép chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin vào sổ theo dõi nuôi được ban hành kèm theo Thông tư 85/2025; thông báo cho cơ quan kiểm lâm sở tại kèm bản sao hồ sơ nguồn gốc của động vật.

Đối với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hoặc động vật thuộc các Phụ lục CITES, khoản 1 Điều 26 Thông tư 85 nêu rõ tổ chức, cá nhân phải được cấp mã số cơ sở nuôi trước khi nuôi các loại động vật này - trừ các trường hợp không bắt buộc đăng ký mã số cơ sở nuôi theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 85/2025.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp mã số cơ sở nuôi được quy định rõ tại Điều 26 Thông tư số 85/2025.

Công an xã Đan Thượng, Phú Thọ phát hiện và xử lý nhiều lưới bẫy chim, lồng bẫy chim trái phép trên địa bàn (Ảnh: Ngọc An).

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, động vật thuộc Phụ lục I CITES được đăng tải công khai trên website của CITES và được Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam dịch, công bố tại Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/2/2023 và đăng tải công khai trên website của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I…

Mẫu vật động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB khai thác từ tự nhiên tại Việt Nam bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 85/2025.

“Nhiều người dân không chú ý tới những quy định trên nên đã vi phạm và bị cơ quan chức năng xử lý trong thời gian qua”, một cán bộ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho hay.

Vụ việc điển hình vào cuối năm 2025, Công an xã Văn Môn (Bắc Ninh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh xử lý một cơ sở nuôi nhốt động vật rừng thông thường trái phép là 207 con chim chào mào - chim hoang dã, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lâm sản hợp pháp.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tịch thu toàn bộ 207 con chim chào mào và tổ chức thả phóng sinh về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Ngoài ra, trong năm 2024-2025, Kiểm lâm thành phố Huế bắt giữ, xử lý rất nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán chim chào mào trên địa bàn. Nổi bật nhất là việc bắt giữ và thả lại môi trường tự nhiên gần 1.000 cá thể chim chào mào không có nguồn gốc hợp pháp vào năm 2024.