Người đàn ông lập tức báo công an khi phát hiện chiếc túi rơi bên đường

Ngày 12/3, Công an xã Gò Nổi (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức trao trả chiếc túi chứa gần 60 triệu đồng cho chủ nhân là chị Lê Thị Kim Lai (trú xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, chiều 11/3, khi lưu thông qua khu vực chân cầu Kỳ Lam (thuộc xã Điện Bàn Tây), chị Lai đã sơ ý làm rơi một chiếc túi bên trong chứa giấy tờ và gần 60 triệu đồng tiền mặt.

Số tiền có trong túi của chị Lai (Ảnh: Công an xã Gò Nổi).

Thời điểm đó, anh Đoàn Ngọc Sơn (34 tuổi, trú thôn Bến Đền, xã Gò Nổi) trong lúc chở con về nhà đã nhặt được chiếc túi và nhanh chóng mang đến Công an xã Gò Nổi trình báo, nhờ tìm trả lại cho chủ nhân.

Công an xã Gò Nổi đã xác định chiếc túi xách này là của chị Lai nên liên hệ và trao trả lại tài sản.

Trong clip do Công an xã Gò Nổi đăng tải, chị Lai cho biết đây là số tiền rất lớn đối với gia đình. Nhận lại tài sản, người phụ nữ không giấu được cảm xúc, bật khóc và gửi lời cảm ơn anh Sơn cùng lực lượng công an.

Công an xã Gò Nổi trao trả lại số tiền cho chủ nhân (Ảnh: Công an xã Gò Nổi).

Sự việc sau khi được đăng tải trên Fanpage của Công an xã Gò Nổi đã nhận được gần 150.000 lượt xem. Dưới bài đăng nhiều người đã gửi lời khen ngợi hành động của anh Sơn.