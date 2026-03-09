Tuyên dương 4 học sinh nhặt được điện thoại iPhone, trả lại người làm rơi

Ngày 9/3, lãnh đạo Trường THCS Giá Rai A (phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) cho biết, trường vừa tổ chức tuyên dương, tặng giấy khen 4 học sinh lớp 6 vì nhặt được tài sản có giá trị và trả lại cho người làm rơi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo trường THCS Giá Rai A đánh giá cao hành động đẹp và đáng trân trọng của các em học sinh.

"Đây là hành động đẹp đã góp phần lan tỏa và nhân rộng tấm gương người tốt việc tốt, phát huy nhân tố tích cực để giáo dục thế hệ trẻ cũng như học sinh của trường về đạo đức, ý thức và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội", lãnh đạo trường chia sẻ.

Nhà trường tuyên dương 4 học sinh lớp 6 nhặt được tài sản, trả lại người làm rơi (Ảnh: CTV).

Trước đó, 4 học sinh gồm: Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Tiến Thành, Huỳnh Minh Nhật, Thạch Vũ Hoàng, cùng học lớp 6, trong quá trình di chuyển trên địa bàn phường Giá Rai đã nhặt được chiếc điện thoại iPhone 15 Pro, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Thấy đây là tài sản có giá trị lớn nên các em mang đến Công an phường Giá Rai trình báo, nhờ hỗ trợ tìm trả lại cho người làm rơi.

Qua xác minh, công an địa phương nhanh chóng xác định chủ nhân của chiếc điện thoại là chị Đ.B.L. (trú tại xã Long Điền, tỉnh Cà Mau). Sau đó, cơ quan chức năng đã liên hệ, trao lại tài sản cho chị L..

Em Phạm Quốc Thanh chia sẻ rằng, khi phát hiện chiếc điện thoại là tài sản có giá trị của ai đó làm rơi, các em cùng thống nhất trình báo ngay cho công an để xử lý.