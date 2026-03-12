Nữ nhân viên tàu hỏa trả lại sợi dây chuyền vàng cho hành khách

Ngày 12/3, bà Nguyễn Thị Thêm (78 tuổi, trú phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đã gửi thư cảm ơn đến ngành đường sắt vì giúp tìm lại sợi dây chuyền vàng trị giá gần 30 triệu đồng bà làm rơi trên tàu.

Bà Thêm cho biết ngày 2/3, bà cùng một số người bạn đi tàu TN4 rời ga Nha Trang (Khánh Hòa) đến ga Huế (thành phố Huế) để thăm người thân kết hợp tham quan.

Bà Thêm (người ở giữa bên trái) nhận lại tài sản bị đánh rơi (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Trong lúc đi vệ sinh trên tàu, bà đánh rơi một sợi dây chuyền vàng trị giá gần 30 triệu đồng. “Khi ngồi trên tàu, tôi có nghe cô nhân viên tên Nguyễn Thị Bích Thảo thông báo có ai mất sợi dây chuyền không. Do không nghĩ mình làm rơi nên tôi không chú ý”, bà Thêm kể.

Khi gần kết thúc hành trình, bà Thêm đưa tay vào túi áo để lấy dây chuyền ra đeo thì không thấy đâu. Nhớ lại thông báo trước đó của nhân viên đường sắt, bà đã liên hệ để xin nhận lại tài sản.

Sau khi mô tả đúng hình dáng, kích cỡ của sợi dây chuyền, bà Thêm được nhân viên và lãnh đạo trên tàu lập biên bản, trao trả lại tài sản đã đánh rơi.

Quý trọng tấm lòng của nữ nhân viên đường sắt Nguyễn Thị Bích Thảo, bà Thêm đã gửi thư đến ga Nha Trang để nhờ chuyển lời cảm ơn đến chị này. Lãnh đạo ga Nha Trang cho biết đã nhận được thư cảm ơn của bà Thêm và chuyển lời đến nhân viên Nguyễn Thị Bích Thảo.