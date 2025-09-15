Người đàn ông dùng hung khí đập phá xe tải ở TPHCM

Ngày 15/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí đập phá xe tải trên đường Lê Minh Nhựt, xã Củ Chi, TPHCM.

Người đàn ông cầm hung khí chặn xe tải ở xã Củ Chi (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, người đàn ông không mặc áo, cầm hung khí chạy đến cửa kính bên hông xe tải, lớn tiếng hỏi tài xế lý do ghi hình ông ta.

Một lúc sau, người đàn ông rời đi thì tài xế xe tải liên tục thách thức người đàn ông đến đập ô tô.

Lúc này, người đàn ông đi xe máy quay lại, cầm hung khí đánh mạnh vào cửa xe tải. Cả hai lái xe rời đi ngay sau đó.

Cơ quan chức năng xã Củ Chi đang xác minh, mời những người liên quan lên trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ việc.