Thanh niên xung phong bị tấn công giữa đường ở TPHCM

Tối 10/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi lớn tiếng, tấn công thanh niên xung phong khiến người này ngã vào đầu ô tô.

Người đàn ông xô ngã nam thanh niên xung phong tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc xảy ra lúc 19h30 cùng ngày, tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành, xã Bà Điểm. Thời điểm trên, một cán bộ CSGT có mặt, khuyên người đàn ông giữ bình tĩnh, đồng thời gọi lực lượng chức năng hỗ trợ.

Một lúc sau, lực lượng chức năng xã Bà Điểm có mặt, khống chế và đưa người đàn ông gây hấn với thanh niên xung phong về trụ sở làm việc.