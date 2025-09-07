Tài xế đập kính xe tải, đánh đồng nghiệp giữa đường ở TPHCM

Ngày 7/9, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền ghi lại cảnh người đàn ông đập phá kính xe tải, tấn công tài xế. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào 13h cùng ngày, trên đường Hoàng Diệu, phường Khánh Hội.

Người đàn ông đập phá kính xe tải, tấn công tài xế ở phường Khánh Hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai xe tải của một đơn vị vận chuyển dừng tại giao lộ Hoàng Diệu - đường số 45, phường Khánh Hội.

Tại đây, một tài xế từ xe tải phía trước đến đập phá kính ô tô tải phía sau. Khi kính xe bị vỡ, người đàn ông rướn người vào cabin tấn công tài xế đang ngồi trên ô tô.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình một ô tô ghi lại. Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Liên quan vụ việc, Công an phường Khánh Hội đã nắm thông tin, đơn vị này đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.