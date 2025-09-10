Người dân phấn khởi vì hẻm trơn trượt ở TPHCM được khoác "áo mới"

Sau phản ánh của Dân trí, ngày 10/9, cơ quan chức năng đã khắc phục mặt đường ở hẻm số 942, đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức.

Được biết, để giảm tình trạng ngập úng ở chợ Thủ Đức, trước mùa mưa, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức đã làm cống thoát nước dẫn từ đường Kha Vạn Cân đi qua hẻm 942 vào rạch Thủ Đức.

Người dân vui mừng sau khi hẻm 942 được trải nhựa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tuy nhiên, sau khi thi công, nhiều người dân phản ánh bị trượt ngã khi đi qua dãy nắp cống trong hẻm này.

Sau khi nắm thông tin, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức đã xuống hẻm 942 khảo sát, lên phương án khắc phục mặt đường để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Rạng sáng nay, đơn vị thi công đã trải nhựa lên bề mặt cống để chống trơn trượt. Nhiều người dân bày tỏ phấn khởi sau khi con hẻm được khoác "áo mới".

Dãy nắp cống gây trơn trượt tại hẻm 942 đã được khắc phục (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Sáng nay, người dân vui mừng vì thấy đường mới và đẹp hơn. Từ giờ, tôi không còn phải nơm nớp lo khi đi qua đây bị trượt té. Cảm ơn báo Dân trí đã phản ánh và cơ quan chức năng khắc phục kịp thời", bà Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1965, người dân hẻm 942) bày tỏ.

Trước đó, nhiều người dân chạy xe máy liên tục bị trượt ngã khi lưu thông qua dãy nắp cống tại hẻm 942. Đoạn nắp cống dài khoảng 30m được lắp đặt liền kề nhau. Mỗi nắp cống được bo quanh viền bằng kim loại, ở giữa là bê tông, xung quanh các nắp cống có khung cố định.

Các nắp cống đặt nối tiếp tạo thành hai đường kim loại không có độ ma sát, nhiều vị trí có độ chênh với mặt đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.