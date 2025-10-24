Hai người đàn ông cứu một phụ nữ nhảy cầu ở Đồng Nai

Ngày 24/10, Công an xã La Ngà (tỉnh Đồng Nai) đã đề xuất UBND xã La Ngà khen thưởng 2 người dân có hành động dũng cảm kịp thời cứu sống một phụ nữ nhảy cầu La Ngà.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12h20 ngày 23/10, ông Lưu Quốc Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú, Đồng Nai) khi đang lưu thông bằng xe máy qua cầu La Ngà, phát hiện chị V.T.N. (ngụ xã La Ngà) đang trèo lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông.

Ông Lưu Quốc Tuấn (ngồi giữa) cùng ông Nguyễn Văn Mướt báo cáo sự việc với Công an xã La Ngà (Ảnh: Công an xã La Ngà).

Nhận thấy tình huống nguy cấp, ông Tuấn lập tức vòng xe lại, hô hoán người dân xung quanh, rồi nhanh chóng nhảy xuống sông La Ngà để cứu người.

Cùng lúc, ông Nguyễn Văn Mướt (66 tuổi, ngụ xã La Ngà), người đang sinh sống dưới bè cá gần khu vực cầu, nghe thấy tiếng kêu cứu đã kịp thời bơi ra hỗ trợ ông Tuấn cứu người.

Ngay sau đó, chị N. đã được 2 người đàn ông đưa vào bờ an toàn, chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần. Công an xã La Ngà cũng đã thông báo người thân chị N. đến chia sẻ, động viên tinh thần.